События

09:26 30.01.2017

Число погибших от стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести человек

В понедельник утром канадская полиция подтвердила гибель шести человек в результате стрельбы в мечети в Квебеке.

Канал СВС сообщает, что, по словам свидетеля инцидента, у нападавших был квебекский акцент.

"Они открыли огонь и кричали: "Аллаху Акбар!". Пули попали в людей, которые молились", – рассказал очевидец.

Как сообщалось, в канадском городе Квебек в мечети неизвестный открыл стрельбу и убил не менее пяти человек, сообщают канадские СМИ. Нападение произошло во время вечерней молитвы, когда в мечети находилось порядка 40 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал "подлым" нападение на мечеть в Квебеке.

"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении Д.Трюдо в Twitter.

На сайте Д.Трюдо нападение названо "террористической атакой".

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Число погибших от стрельбы в мечети в Канаде возросло до шести человек

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