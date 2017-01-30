События

08:20 30.01.2017

В мечети в Канаде произошла стрельба – убиты не менее пяти человек – СМИ

В канадском городе Квебек в мечети неизвестный открыл стрельбу и убил не менее пяти человек, сообщают канадские СМИ.

Нападение произошло во время вечерней молитвы, когда в мечети находилось порядка 40 человек.

Канадская полиция подтвердила, что в результате вооруженного нападения на мечеть в Квебеке есть погибшие и раненые, подозреваемые задержаны.

В то же время, полицейские пока не называют точное число убитых и раненых и не комментируют количество задержанных.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал "подлым" нападение на мечеть в Квебеке.

"Канада скорбит о погибших в подлой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении Д.Трюдо в Twitter.

На сайте Д.Трюдо нападение названо "террористической атакой".

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