Близ Самоа зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана, в 207 км юго-западнее столицы Самоа - города Апиа (остров Уполу), сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:32 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты -15.41 градуса южной широты и -172.82 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".