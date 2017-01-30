События

08:04 30.01.2017

Близ Самоа зафиксировано сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана, в 207 км юго-западнее столицы Самоа - города Апиа (остров Уполу), сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:32 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты -15.41 градуса южной широты и -172.82 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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