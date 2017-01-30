На Черкащине разрушилась труба котельной – без отопления были порядка 5 тыс человек – ГСЧС
В г.Монастрище Черкасской области, в ночь на воскресенье, произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокомунэнерго" в результате чего, без отопления остались порядка 5 тыс человек, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
В результате происшествия никто не пострадал.
На ликвидации последствий аварии были задействованы 2 единицы техники и 25 сотрудников коммунального предприятия.
По состоянию на 11.00 воскресенья, 29 января, было восстановлено отопление всех жилых помещений города на минимально достаточном уровне.