На Черкащине разрушилась труба котельной – без отопления были порядка 5 тыс человек – ГСЧС

В г.Монастрище Черкасской области, в ночь на воскресенье, произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП "Теплокомунэнерго" в результате чего, без отопления остались порядка 5 тыс человек, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В результате происшествия никто не пострадал.

На ликвидации последствий аварии были задействованы 2 единицы техники и 25 сотрудников коммунального предприятия.

По состоянию на 11.00 воскресенья, 29 января, было восстановлено отопление всех жилых помещений города на минимально достаточном уровне.