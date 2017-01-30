События

04:09 30.01.2017

Король Саудовской Аравии и Трамп в ходе телефонной беседы высказались за неукоснительное исполнение ядерной сделки с Ираном

США и Саудовская Аравия выступают за неукоснительное выполнение соглашения по ядерной программе Ирана, сообщил Белый дом.

В воскресенье состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз аль-Саудом.

В ходе разговора оба лидера "согласились с важностью неукоснительного выполнения совместного всеобъемлющего плана действия с Ираном и ответа на дестабилизирующую региональную активность Ирана", говорится в коммюнике Белого дома.

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