События

02:33 30.01.2017

Суд саботировал арест судьи-коррупционера – НАБУ

Галицкий районный суд города Львов отклонил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины об аресте судьи Соломенского райсуда г.Киева, задержанного на взятке в $22 тыс и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, устоявшаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы", - говорится в сообщении на сайте НАБУ.

В НАБУ полагают, что данное решение противоречит букве и духу судебной реформы и призывают "компетентные органы и общественность" дать произошедшему оценку с целью недопущения повторения подобных случаев.

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