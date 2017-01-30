Граждане Турции арестованы в Батуми за вымогательство и разбой в отношении своих земляков

Четверо мужчин задержаны в городе Батуми по обвинению в вымогательстве, разбое и незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД Грузии.

По информации ведомства, задержаны трое граждан Турции - 1993, 1988 и 1977 года рождения, а также гражданин Грузии 1983 года рождения.

Согласно данным следствия, в одном из ночных клубов Батуми обвиняемые в обмен "за некую услугу" потребовали от граждан Турции несоразмерно большую сумму денег. Получив отказ, обвиняемые лишили их свободы, и, угрожая физической расправой, присвоили более 5,5 тыс. долларов.

Следствие ведется по статьям уголовного кодекса Грузии "вымогательство, совершенное группой лиц в целях получения имущества в крупном размере", "разбой" и "незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору".