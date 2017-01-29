События

23:47 29.01.2017

Кандидатом в президенты Франции от социалистов избран бывший министр образования Амон - организаторы партийных праймериз

Во втором туре предварительных выборов французской соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции победил Бенуа Амон, официально сообщили организаторы голосования о результате, уже распространенном французскими и европейскими СМИ.

"За Бенуа Амона отдали голоса 58,65% избирателей, за Манюэля Вальса - 41,35%", - объявил вечером в воскресенье председатель высшего органа по проведению первичных выборов социалистов Тома Клей.

По подсчетам группы по изучению общественного мнения Ifop, явка во втором туре составила около 2 млн избирателей, сообщил в эфире телеканалу i-tele заместитель руководителя Ifop Фредерик Даби.

В первичных выборах социалистов в 2011 году участвовали 2,8 млн избирателей.

М.Вальс поздравил Б.Амона с победой. "Бенуа Амон отныне является кандидатом нашей политической семьи, и ему надлежит довести до положительного результата благородную миссию объединения. Я хочу пожелать ему успеха", - заявил М.Вальс после объявления итогов голосования.

Он также перечислил задачи, стоящие перед соцпартией, добавив, что "страница перевернута, в том числе для меня".

В свою очередь, Б.Амон выступил с благодарностью к избирателям.

"Я благодарю с переполняющими меня чувствами всех, кто отдал за меня свои голоса, а также тысячи тех людей, которые трудились во время этих месяцев кампании. Вы доблестное и горячее сердце Франции", - заявил кандидат в президенты от Социалистической партии.

По его словам, он убежден, что перед лицом привилегированных консервативных правых сил и разрушительных крайне правых Франция нуждается в левых силах. "Но в современных левых, инновационных и обращенных к будущему", - подчеркнул Б.Амон.

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