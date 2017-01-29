В Славянкске по маршруту факельного шествия подорвали взрывпакет, пострадавших нет

Во время факельного шествия в честь Героев Крут в Славянске неизвестные подорвали взрывпакет по ходу следования колонны, сообщает пресс-служба ВО "Свобода" со ссылкой на местного активиста.

"Провокация состоялась, когда колонна двигалась по улице Шевченко от Соборной площади к памятнику Тарасу Шевченко. Проходя мимо городской клинической больницы, люди услышали мощный взрыв и увидели вспышку во дворе больницы в 15 метрах от колонны. Никто не пострадал", - написал активист Виталий Киркач-Антоненко в Фейсбук.

Как сообщают местные СМИ, был подорван взрывпакет. Взрывной волной выбило окна по улице Шевченко.

Информации по данному инциденту от правоохранительных органов нет.