События

19:08 29.01.2017

Четверо бойцов ВСУ погибли, пятеро ранены в зоне АТО к 18.00 воскресенья

В результате обстрелов со стороны боевиков и позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО на Донбассе и боестолкновений в районе Авдеевки по состоянию на 18.00 воскресенья погибли четверг военнослужащих ВСУ и еще пятеро получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций на всех направлениях… По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. К сожалению, четверо наших военных погибло, 5 – ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбук.

В частности, говорится в информации, на Донецком направлении после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки боевики пытались штурмовать украаинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить.

"В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Песках. В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковка. По Широкино огонь вел БТР противника.

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