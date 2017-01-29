События

17:44 29.01.2017

Финансирование военных госпиталей в этом году значительно увеличено

Финансирование военных госпиталей и военно-полевой медицины украинской армии в 2017г значительно увеличено, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"В начале АТО мы столкнулись с большим количеством проблем, в том числе по медицинскому обеспечению: отсутствием оборудования, лекарств, автомобильной техникой. В этом году мы значительно увеличиваем финансирование военных госпиталей, в том числе и Львовского", - цитирует С.Полторака пресс-служба Минобороны в воскресенье.

По словам главы украинского оборонного ведомства, министерство в текущем году заключило контракт на закупку 60 единиц автомобильной техники медицинского назначения, которые были протестированы и прошли проверку в районе проведения АТО.

"Кроме того, контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время, - сообщил С.Полторак.

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