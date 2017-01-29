Донецкие полицейские проходят тактико-специальные занятия и учения "в поле"

В полиции Донетчины продолжаются тактико-специальные занятия и учения в полевых условиях, в рамках которых в 5.30 29 января по сигналу тревоги были собраны начальники управлений и отделов ГУ Нацполиции в области и Центрального отдела полиции.

"После строевого смотра руководители областного главка прошли инструктаж по тактической медицине и использованию современных аптечек, которыми, при поддержке Министерства внутренних дел, обеспечен весь личный состав полиции прифронтового региона. Как оказать первую помощь себе и товарищу в условиях боя, напомнили бойцы КОРД и батальона спецназначения полиции", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в области.

Занятия по военной топографии для руководителей областного главка полиции Донетчины провел инструктор из Национальной гвардии. Он рассказал, как правильно ориентироваться на местности, определять расстояние до объекта назначения. Ведь на линии разграничения, где нет связи и возможности использовать современные гаджеты, выполнить боевую задачу, выжить самим и спасти жизни мирных жителей могут помочь умение по звуку и свету определять, за сколько километров произошел взрыв, откуда раздался выстрел, рассчитать по тени высоту предметов, измерить расстояние подручными средствами.

Тем временем бойцы батальона особого назначения полиции Донецкой области проходили полевые испытания по обезвреживанию особо опасных преступников на пересеченной местности и в населенном пункте.

"Такие учения проходят в каждом подразделении полиции области, чтобы каждый боец был готов в любой момент встать на защиту людей", - отметили в главке.