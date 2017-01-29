События

15:37 29.01.2017

Мужчина ранил из обреза женщину при попытке выстрелить в односельчанина на одесском рынке

Житель Беляевского района Одесской области ранил из обреза ружья женщину в ходе конфликта на рынке "Староконный" в областном центре.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области в воскресенье, инцидент произошел около 11 утра. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что у мужчины возник конфликт с односельчанином, который также находился в это время на рынке. Между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, а затем один из мужчин достал из припаркованного рядом автомобиля обрез ружья и начал угрожать своему оппоненту.

В конфликт между мужчинами вмешалась реализатор кофе, которая в момент стрельбы схватилась за оружие и наклонила его вниз. В результате выстрела женщина получила огнестрельное ранение ноги. Она госпитализирована в одну из больниц Одессы, а стрелок задержан и доставлен в Портофранковское отделения полиции.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 через ч.2 ст. 15 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

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