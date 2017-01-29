Замоблпрокурора Кировоградщины задержан за попытку подкупа военного прокурора

Сотрудники Генеральной инспекции внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали заместителя прокурора Кировоградской области за попытку подкупа своего коллеги из военной прокуратуры.

"Генинспекция выходит на серьезный уровень. Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", - написал в своей странице в Фейсбук генпрокурор Украины Юрий Луценко в воскресенье.

Подробностей задержания и обстоятельства произошедшего генпрокурор не сообщил.