Поэта А.Олеся перезахоронили в Киеве на Лукьяновском кладбище

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной приняли участие в панихиде-прощании с украинским писателем и поэтом Александром Олесем, останки которого были перевезены в Киев из Чехии, где ранее были принудительно эксгумированы.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, в начале молебна во Владимирском соборе в Киеве святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что хотя А.Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены Веры. Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

По словам П.Порошенко, перезахоронения в Украине А.Олеся стало очень символичным, ведь поэт при жизни мечтал о возвращении на Родину. "В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", - сказал президент.

По мнению П.Порошенко, не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений А.Олеся станет данью памяти поэта. "Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", - отметил президент.

Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь, настоящая фамилия - Кандыба (1878 -1944), долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в Праге, где и был похоронен. 3 января 2017г останки писателя и его жены были эксгумированы, поскольку законы Чехии предусматривают плату ренты за место на кладбище. До этого времени ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер, и его сын решил похоронить отца на могиле А.Олеся.