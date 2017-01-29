События

14:21 29.01.2017

Авдеевка обесточена

В воскресенье днем была обесточена прифронтовая Авдеевка (Донецкая обл.), где с раннего утра боевики осуществляют интенсивные артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и попадают в жилой сектор, сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Обстрелы идут с самого утра, и постоянно в районе промзоны. Сейчас, буквально семь минут назад, город был обесточен. Выясняем, в чем причина, и будем принимать определенные меры", - сообщил он в эфире телеканала "112.Украина" около 13.30 воскресенья.

Отвечая на вопрос, какова ситуация с теплоснабжением, П.Малыхин проинформировал, что поскольку отопление идет от завода, то отопление в городе есть.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики утром в воскресенье обстреляли жилой сектор г.Авдеевка в районе ул.Заводская и Седово, в результате чего ранения получили два человека получили ранения.

Говоря о состоянии раненных, П.Малыхин сообщил, что она пострадавших – мужчина и женщина, доставлены в госпитали где им была оказана медпомощь. Их состояние сейчас стабильное.

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