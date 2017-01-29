У проводницы поезда "Москва-Одесса" нашли насадку и комплектующие для прибора ночного видения

В железнодорожном пункте контроля "Конотоп" в субботу пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками обнаружили в следовавшем из РФ поезде скрытые насадку и комплектующие для прибора ночного видения.

"Во время проверки одного из вагонов поезда "Москва-Одесса" пограничный наряд в системе кондиционирования над котлом отопления обнаружил два пакета, в которых находилась насадка для ночного видения и комплектующие к ней. Скрыто переместить товар через границу пыталась проводница этого поезда, 34-летняя гражданка Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Обнаруженное устройство, которое предназначено для использования в ночных условиях, изъято в установленном законом порядке. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.