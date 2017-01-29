События

11:36 29.01.2017

В Беларуси готовятся испытать новый ПТРК, запустить производство легкой бронетехники

Беларусь в текущем году испытает ряд вооружений собственного производства и запустит серийное производство легкобронированных машин, заявляют в Государственном военно-промышленном комитете республики (ГВПК).

"В 2017 году будет испытан свой произведенный, доморощенный, гранатомет - противотанковый ракетный комплекс", - сообщил председатель ГВПК Сергей Гурулев журналистам в Минске.

Кроме того, продолжил С.Гурулев, в Беларуси в близкой стадии завершения работа над зенитно-ракетным комплексом средней дальности.

"В этом году, анонсирую, представим на параде (в Минске - ИФ) легкобронированные машины. Мы разработали и приступаем к серийному производству легкобронированных машин различного предназначения и класса", - сообщил председатель ГВПК.

Также, по его словам, в текущем году будет продолжена работа над линейкой радиолокационных станций и беспилотной летной авиации.

В данной связи в комитете проинформировали, что в 2016 году организациями ГВПК созданы тактические беспилотные авиационные комплексы (БАК) ближнего действия "Беркут-1" и "Москит", БАК малой дальности "Беркут-2" и многофункциональный БАК "Гриф-100".

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