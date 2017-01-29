ДТП с участием 7 автомобилей произошло на проспекте Победы в Киеве

В Киеве на проспекте Победы,33 около станции метро "Политехнический институт" поздно вечером 28 января произошло масштабное ДТП с участием семи автомобилей, в результате чего пострадали два человека, сообщает интернет-издание "espreso.tv".

По данным издания, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сдавал назад, а результате чего ехавший сзади водитель Volkswagen Transporter, не успев отреагировать, врезался в другой легковой автомобиль. В целом, в ДТП пострадали автомобили Кіа, два Hyundai, Toyota и три Volkswagen.

Из-за инцидента было полностью перекрыто движение в направлении центра столицы. Два человека пострадали и были госпитализированы.