Полиция квалифицирует взрыв баллона в жилой 5-этажке на Харьковщине как нарушение правил противопожарной безопасности

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва с последующим пожаром в с.Слобожанское (Харьковская обл.), в результате которого пострадали 5 человек.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушения правил пользования газовым баллоном при выполнении ремонтных работ, связанных с монтажом натяжного потолка... По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса»,- сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации также отмечается, что в настоящее время в доме, где произошел взрыв, установлена суточная физическая охрана.

Как сообщалось, в субботу днем в квартире пятиэтажного жилого дома в пгт. Слобожанское (Змиевский р-н, Харьковская обл, бывш.Комсомольск) произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали 5 человек. Женщина (1993г.р.) с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова. Четверо мужчин (1965, 1973г.р. и двое 1993 г.р) находятся в реанимационном отделении Змиевской больницы в крайне тяжелом состоянии.