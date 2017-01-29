События

09:00 29.01.2017

Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в годовщину боя под Крутами, призвал вспомнить о героях боровшихся за Украину.

"Сегодня День боя под Крутами, день, когда украинское будущее бесстрашно выступило против большевистского террора. 300 киевских студентов противостояли пятитысячной большевистской армии в течение 5 часов и ценой жизни остановили наступление врага", - написал В.Гройсман на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

"Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину. Помним!", написал премьер-министр.

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