Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился с призывом вспомнить о погибших героях Крут и не повторять ошибок политической междоусобицы.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужа, который защищает Мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, незалежники хоть на миг осознали, чем окончатся междоусобицы ... для Украины и для них самих", говорится в заявлении П.Порошенка опубликованном на официальной странице президента Украины в Фейсбук в воскресенье утром.

Лидер Украины подчеркнул, что Круты является уроком для всех, а также "упреком украинским демократам - разобщенным, неуступчивым, оседлым по партийным хуторам и хуторкам ...".

"Оттуда, из Крут, наши героические дети смотрят в глубину нашей совести... Это не мои слова. Это слова Вячеслава Чорновила, написанные им 19 лет назад. Но они и сегодня - на злобу дня. Прошу всех – услышьте", призвал украинцев П.Порошенко.