Вопрос о санкциях в разговоре Трампа и Путина не поднимался – СМИ

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин в ходе телефонной беседы в субботу не обсуждали вопрос о санкциях, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на собственный источник из числа официальных лиц.

"Вопрос о санкциях не поднимался", - приводит агентство слова источника.

АП напоминает, что в пятницу Д.Трамп заявил журналистам, что проблему санкций обсуждать пока рано.

"Посмотрим, что получится. Что касается санкций, то говорить об этом пока рано", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема отмены санкций в телефонном разговоре В.Путина и Д.Трампа не обсуждалась.

"Нет", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема отмены санкций в телефонном разговоре президентов РФ и США в контексте восстановления отношений.