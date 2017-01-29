АМПУ пересмотрит систему отношений портовых операторов в морских портах

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) пересмотрит систему отношений субъектов хозяйствования в морских портах и проведет аудит распределения портового имущества между государственными стивидорными компаниями и портовыми администрациями.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, в частности, планируется внедрить в морских портах CRM-системы (Customer Relationship Management) для автоматизации сотрудничества с клиентами предприятия.

Необходимость данных изменений вызвана неоднократными инцидентами во время взаимодействия между портовыми операторами на территории морского порта, а именно между государственными и частными стивидорными компаниями.

"Со времени начала портовой реформы и разделения административной и хозяйственной функций в морских портах прошло более трёх лет. За это время наметился ряд сложностей в работе бизнеса, которые нужно устранить. Нужно завершить процесс передачи некоторых объектов стратегической портовой инфраструктуры от государственных стивидорных компаний портовым администрациям, решить острые земельные вопросы, которые мешают развиваться портам", - отметил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Для решения задачи АМПУ направила предложения специалистам профильного министерства.

Она отмечает, что согласно анализу, проведенному юристами предприятия, земельные вопросы в морских портах длительное время не решались ввиду как объективных, так и субъективных причин. В результате большая часть земли на территории морских портов не оформлена соответствующим образом и не передана в пользование АМПУ.

"В сотрудничестве со специалистами министерства инфраструктуры Администрация морских портов намерена ускорить согласование документов по поводу отказа от права пользования земельными участками со стороны государственных портовых операторов, а также получение соответствующих разрешений портовыми администрациями", - отмечается в сообщении.