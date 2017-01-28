Трамп и Меркель считают, что НАТО имеет фундаментальное значение для безопасности

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в субботу в ходе телефонного разговора, длившегося 45 минут, отношения с Россией, украинский кризис, НАТО и сотрудничество в области борьбы с терроризмом, сообщает Белый дом.

По информации пресс-службы Белого дома, Д.Трамп и А.Меркель согласились с тем, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение".

Отмечается, что лидеры двух стран во время продолжительной беседы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и кризис в Украине.

Д.Трамп и А.Меркель договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Глава США принял приглашение А.Меркель на экономический саммит "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге.

Президент США с нетерпением ждет визита канцлера Германии в Вашингтон, подчеркивается в сообщении.

Тем временем, германская сторона выпустила зеркальный пресс-релиз по окончанию разговора двух лидеров.