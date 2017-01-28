События

23:42 28.01.2017

Трамп и Меркель считают, что НАТО имеет фундаментальное значение для безопасности

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в субботу в ходе телефонного разговора, длившегося 45 минут, отношения с Россией, украинский кризис, НАТО и сотрудничество в области борьбы с терроризмом, сообщает Белый дом.

По информации пресс-службы Белого дома, Д.Трамп и А.Меркель согласились с тем, что НАТО представляет для трансатлантических отношений "фундаментальное значение".

Отмечается, что лидеры двух стран во время продолжительной беседы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения с Россией и кризис в Украине.

Д.Трамп и А.Меркель договорились углублять американо-германские отношения и укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Глава США принял приглашение А.Меркель на экономический саммит "двадцатки", который пройдет в июле в Гамбурге.

Президент США с нетерпением ждет визита канцлера Германии в Вашингтон, подчеркивается в сообщении.

Тем временем, германская сторона выпустила зеркальный пресс-релиз по окончанию разговора двух лидеров.

ВАЖНОЕ

Украинец Карпюк находится во Владимирском централе

На неподконтрольную Киеву территорию Донбасса проследовало 30 грузовиков с гумпомощью

Суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в деле бывшего секретаря СНБО Клюева

Суд арестовал и.о.главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн

В Норвегии расследуют вмешательство РФ в вопрос присуждения Нобелевской премии в 2015г

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Иран, кризис в Украине

"Укрзализныця" обвиняет главу Минифраструктуры в искажении информации о ее закупках топлива

Трамп и Путин беседовали около 40 минут – СМИ

Аэропорт "Киев" прекратил работу магазина duty free Pavo – юрист

Суд арестовал и.о. главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн - НАБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА