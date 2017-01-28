События

21:18 28.01.2017

Трамп и Путин беседовали около 40 минут – СМИ

В ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета "Вашингтон пост".

По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

По данным американских СМИ, телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина, начавшийся после 20:00 мск в субботу, продолжался около 40 минут.

После разговора с В.Путиным Д.Трамп собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.

Ранее в субботу Д.Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

ВАЖНОЕ

Украинец Карпюк находится во Владимирском централе

На неподконтрольную Киеву территорию Донбасса проследовало 30 грузовиков с гумпомощью

Суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в деле бывшего секретаря СНБО Клюева

Суд арестовал и.о.главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн

В Норвегии расследуют вмешательство РФ в вопрос присуждения Нобелевской премии в 2015г

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" обвиняет главу Минифраструктуры в искажении информации о ее закупках топлива

Аэропорт "Киев" прекратил работу магазина duty free Pavo – юрист

Суд арестовал и.о. главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн - НАБУ

Один украинский боец ранен в зоне АТО в субботу, зафиксировано 23 обстрела позиций ВСУ

Около 2 тыс. человек в Петербурге приняли участие в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА