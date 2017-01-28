Аэропорт "Киев" прекратил работу магазина duty free Pavo – юрист

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) прекратил деятельность магазина duty free Pavo group, сообщил в субботу партнер юридической компании "Анте" Андрей Гук на своей странице в сети Facebook.

"Мастер Авиа" (компания управляющая аэропортом – ИФ) сегодня ночью полностью отключил свет в магазине беспошлинной торговли Pavo и аннулировало все пропуски работникам магазина. При этом договор аренды, по мнению ООО "Паво груп", не расторгнут, является действующим, акты стороны не подписывали. За январь аренда оплачена", - сообщил юрист.

По его мнению, аэропорт действует незаконным путем, поскольку он не обратился в суд для решения спора относительно одностороннего досрочного прекращения договора, а отключил подачу электроэнергии в магазин, таким образом, нанося значительный ущерб магазину.

"Интересное совпадение - рядом открылся магазин компании БФ групп, которая связана с зампредседателя фракции "Народный фронт" Андреем Иванчуком", - подчеркивает А.Гук.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Артур Гранц, согласно гостреестру юрлиц, является конечным бенефициаром ООО "БФ Груп" (с.Мартусовка, Киевская обл.).

Также сообщалось, что немецкая Gebr. Heinemann и "БФ Груп", помимо прочего, в 2010г. создали СП – "БФ Энд ГХ Трэвел Ритейл Лтд". Отмечалось, что за годы совместной деятельности с ООО "БФ Энд ГХ Трэвел Ритейл Лтд" компания Gebr. Heinemann инвестировала в экономику Украины более 180 млн грн.

Чистый доход "БФ Энд ГХ Трэвел Ритейл Лтд" в 2014г. составил 181,1 млн грн, в первом полугодии 2015 г. – 134,1 млн грн.

А.Гранц упоминался в СМИ как финансовый инвестор, ставший совладельцем ЧАО "Креатив", входящего в состав одноименного масложирового холдинга "Креатив.