Суд арестовал и.о. главы правления ОГХК с правом залога в 100 млн грн - НАБУ

Суд избрал и.о. главе правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Как сообщило в субботу Национальное бюро расследований на официальной странице в соцсети Фейсбук, мера пресечения избрана сроком на 60 дней.

Позднее вечером в субботу в Бюро сообщили, что мера пресечения также избрана другим подозреваемым по делу "ОГХК".

В частности, как альтернативу содержания под стражей назначены залоги в размере 80 млн грн для экс-заместителя директора ГП "ОГХК" и 5 млн грн - начальнику отдела продаж и маркетинга компании.

"Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского районного суда Киева 27-28 января", - констатируется в сообщении.

Ранее НАБУ сообщило, что Соломенский районный суд Киева в пятницу, 27 января, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), задержанным по подозрению в создании коррупционной схемы, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн грн.

И. о. главы правления компании ОГХК был задержан сотрудниками Бюро 25 января 2017г.

Как сообщалось, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 г., когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 г. было преобразовано в ПАО "ОГХК". Как сообщалось, правительство в августе 2016 г отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 г. Согласно данным в госреестре, и.о. руководителя ПАО является Руслан Журило.

Компания по итогам 2015 г. получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль - 773 млн грн. Было продано 163 тыс. тонн ильменита, 49 тыс. тонн рутила и 25 тыс. тонн циркона.

По итогам января-сентября 2016 г. чистая прибыль ОГХК возросла в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. - до 665,9 млн грн.

Компания реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.