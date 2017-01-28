Украинец Карпюк находится во Владимирском централе

Осужденный в России украинец Николай Карпюк, местонахождение которого было неизвестно с 5 декабря 2016г., содержится во Владимирском централе, жалоб на условия содержания не имеет и настроен бороться, заявил адвокат в эфире телеканала.

"С ним встречался консул Геннадий Брескаленко. Сейчас Карпюк находится на карантине в достаточно хорошем, почти нормальном состоянии. Настроен бороться. У него есть все нужные вещи. Жалоб нет", - следует из заявления российского адвоката Н.Карпюка Ильи Новикова в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

И.Новиков планирует посетить подзащитного на следующей неделе.

По словам адвоката, в данный момент также отсутствует информация про местонахождение и состояние украинца Станислава Клыха, которого еще 7 января повезли в Челябинск. "Мы не знаем, в каком он состоянии и физическом, и психическом. У него были проблемы со здоровьем", - сказал он.

В планах защиты подача еще трех жалоб в различные инстанции.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни (РФ) 26 мая 2016 года приговорил украинцев Н. Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

26 октября Верховный суд России признал законным приговор этим украинским гражданам, осужденным по делу об участии в боевых действиях против федеральных войск в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО.