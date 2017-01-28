Один украинский боец ранен в зоне АТО в субботу, зафиксировано 23 обстрела позиций ВСУ

В зоне проведения антитеррористической операции в субботу по состоянию на 18.00 зафиксировано 23 вражеских обстрела позиций Вооруженных сил Украины, ранен один боец, сообщили в штабе АТО.

"Оккупанты несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций из тяжелого вооружения. По состоянию на 18 часов зафиксировано 23 обстрелы. Одного нашего военного ранило", - следует из сообщения на странице в фейсбук пресс-центра штаба АТО в субботу вечером.

На Мариупольском направлении - из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое. С гранатометов и стрелкового оружия – Широкине, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел также снайпер. По Широкино неоднократно стреляли БТРы боевиков.

На Донецком направлении - из 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое.