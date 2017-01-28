На неподконтрольную Киеву территорию Донбасса проследовало 30 грузовиков с гумпомощью

Через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на временно неконтролируемую Киеву территорию Донбасса проследовало 30 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, 23 автомобиля перевозили более 500 тонн строительных материалов от гуманитарной организации "Региональное представительство управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове, Украине".

Остальные 7 грузовиков были загружены продовольственными наборами общим весом 115 тонн от миссии Международного Комитета Красного Креста.

"Гуманитарная помощь предназначалась для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.