Суд не разрешил Генпрокуратуре проводить заочное досудебное расследование в деле бывшего секретаря СНБО Клюева

Печерский районный суд г.Киева отказался удовлетворить ходатайство старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Клюева.

Согласно определению Печерского райсуда г.Киева, которое опубликовано в Едином госреестре судебных решений в субботу, старший следователь в особенно важных делах Генпрокуратуры Лодочников Д. направил в суд ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве от 07.10.2014 по подозрению бывшего секретаря СНБО в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ст. 340 (организация незаконного препятствования организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций), ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 365 (организация превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В мотивирующей части определения суда указывается, что, по мнению стороны обвинения, подозреваемый скрывается от органов следствия с целью уклонения от уголовной ответственности.

Сторона обвинения утверждает, что А.Клюев подозревается в незаконных действиях на посту секретаря СНБО, которые выражались в выполнении противоправного указания бывшего президента Украины Виктора Януковича по организации в период с 22 по 29 ноября 2013 года незаконного разгона участников акции протеста, которые находились на Майдане Независимости в г.Киеве, с привлечением заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова и начальника ГУМВД Украины в г. Киеве Валерия Коряка.

А.Клюев был объявлен в розыск 28 февраля 2014 года, а 3 марта Служба безопасности Украины завела в отношении его оперативно-розыскное дело № 5, в рамках которого установлено его местонахождение на территории Российской Федерации.

В мае 2015 года в Укрбюро Интерпола были направлены материалы в отношении экс-секретаря СНБО для соответствующего рассмотрения, однако офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола отказал в публикации красных и розыскных сообщений, придя к выводу, что дело по подозрению указанных лиц имеет преимущественно политический характер.

Печерский районный суд г.Киева предоставил 1 июня 2016 года разрешение на задержание А.Клюева с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. А 4 августа заместитель генерального прокурора Украины продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве до девяти месяцев, а именно до 10 ноября 2016 года.

Однако, по мнению суда, стороной обвинения не предоставлены доказательства о нахождении А.Клюева в международном розыске по состоянию на январь 2017 года, и в розыск бывший секретарь СНБО в уголовном производстве от 17.10.2014 не объявлялся.

Кроме того, как указывается, согласно информации, которую предоставляла суду Государственная пограничная служба Украины, А.Клюев в период с 11 января 2014 по 21 марта 2016 территорию Украины не покидал.

"Таким образом к материалам ходатайства не приобщены полученные из процессуальных источников доказательства относительно имеющихся фактических данных о пребывании (бывшего секретаря СНБО – ИФ.) за пределами Украины", - сказано в определении суда.

Также, по мнению суда, в материалах стороны обвинения нет подтверждения обстоятельства о вручении А.Клюеву сообщения о подозрении и о том, что он скрывается от органов следствия в том числе более шести месяцев.

Учитывая изложенное, 25 января 2017 года судья определил вернуть старшему следователю Генпрокуратуры ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве от 07.10.2014 по подозрению бывшего секретаря СНБО, как несоответствующее нормам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, 7 июля 2016 года пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что следователи Департамента спецрасследований Генпрокуратуры совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ Нацполиции в г.Киеве в ходе расследования уголовного производства по фактам разгона студенческого митинга в 2013г на столичном Майдане Независимости провели обыски у А.Клюева.

В частности, следователи установили дополнительные адреса хранения документов и имущества А.Клюева, где проведены обыски. "По результатам этих обысков изъято значительное количество ценных и антикварных вещей и предметов (картины, иконы, статуи из драгоценных металлов и т.д.), имеющих историческую и культурную ценность и документы", - говорится в сообщении.