В Норвегии расследуют вмешательство РФ в вопрос присуждения Нобелевской премии в 2015г

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии обвинила Россию в привлечении спецслужб для вмешательства в работу Нобелевского комитета относительно присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году, сообщает телерадиокомпания NRK.

Согласно информации телерадиокомпании, 10 июня 2015 года два человека, которые представились сотрудниками российского посольства в Осло, пришли в Нобелевский институт для встречи с его директором Улавом Ньелстадом. Как позже решила норвежская полиция, один из посетителей был сотрудником российских спецслужб.

По мнению ПСБ, данная встреча была частью российской информационной операции против Норвегии и Нобелевского комитета.

За две недели до этой встречи в "пророссийских блогах и новостных изданиях" (например, на новостном сайте "Спутник") было обнародовано письмо, якобы с подписью спикера Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана, адресованное дипломату посольства США в Осло.

В письме отмечалось, что США якобы активно выступает за присуждение Нобелевский премии мира 2015 года президенту Украины Петру Порошенко. В письме В.Гройсман якобы просит Нобелевский комитет предоставить гарантии, что П.Порошенко получит премию. "Для мистера Порошенко очень важно иметь гарантии, что он будет удостоен премии в 2015 году", - цитирует телеканал содержание письма.

Телерадиокомпания NRK отмечает, что спустя несколько дней и посольство США, и Верховная Рада опровергли подлинность письма В.Гройсмана.

Через две недели после публикации письма произошла вышеуказанная встреча с двумя представителями российского посольства в Нобелевском институте. Встреча длилась полчаса и, по словам У.Ньелстада, была абсурдной. После этого он обратился в полицию.

В итоге сотрудник Полицейской службы безопасности пришли к выводу, что письмо было подделкой, а визит российских дипломатов в Нобелевский институт был попыткой российских спецслужб повлиять на решение. По мнению телеканала, если бы П.Порошенко получил Нобелевскую премию, это фальшивое письмо подорвали бы доверие к Нобелевскому комитету и самой премии.

На эту публикацию NRK уже отреагировали в России. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал "фантасмагорией" и "бредом" заявления о попытках России повлиять на процесс присуждения Нобелевской премии.

2015 году Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса за демократизацию страны после революции. Квартет удостоен награды за демократические изменения в Тунисе после революции 2011 года.