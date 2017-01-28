Около 2 тыс. человек в Петербурге приняли участие в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В акции противников передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви в субботу на Марсовом поле поучаствовали порядка 2 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В акции поняли участие порядка 2 тыс. человек с учетом ротации участников. Акция проходит без инцидентов", - сказал собеседник агентства.

Не согласованное с администрацией города мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. В акции принимают участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста").

Выступая перед собравшимися, Б.Вишневский объявил о создании общественного движения в защиту Исаакиевского собора. Противники передачи собора подчеркивают, что намерены проводить новые акции.

За ходом мероприятия наблюдают сотрудники полиции, не мешая протестующим.

На Марсовом поле также проходят согласованные с властями митинги Национального освободительного движения и православных активистов. При этом стычек между сторонниками и противниками передачи Исаакиевского собора церкви не происходит.

Акция протеста проходит без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники акции держат в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ".

10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, при этом сохранив его музейную функцию. Между тем, в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения. РПЦ несколько лет добивалась передачи ей Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Русской церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.