Четвертый подозреваемый по делу ГПЗКУ арестован с правом залога в размере 20 млн грн

Соломенский районный суд г.Киева в субботу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн четвертому подозреваемому в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ).

"Накануне тот же суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога другим трем подозреваемым в нанесении ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн)", - сказано в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины в субботу.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по приведенным фактам детективы начали в июле 2016 года.

Как сообщалось, Печерский районный суд г.Киева уже рассматривает обвинительный акт в отношении экс-предправления "ГПЗКУ" и его заместителя, которые обвиняются в растрате денежных средств корпорации и служебном подлоге официальных документов.

Также Генеральная прокуратура Украины 6 декабря 2016 года направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении экс-руководителя страховой компании "Гарант Престиж" (Донецк), который по предварительному сговору с бывшим председателем правления ГПЗКУ.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

СК "Гарант-Престиж", зарегистрированная в 2004 году, специализируется на рисковых видах страхования. Ее уставный капитал составляет 185 млн грн.