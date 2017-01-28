СБУ направила в суд дело хищения более 600 млн грн сотрудниками негосударственного пенсионного фонда НБУ

Служба безопасности Украины направила в Голосеевский районный суд г.Киева обвинительный акт в уголовном производстве, открытом по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы завершили досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 млн грн, должностными лицами фонда.

"К подозреваемым в указанном уголовном производстве применены предупредительные меры в виде залога и личного обязательства", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в особенно больших размерах) Уголовного кодекса Украины, относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве.