События

13:41 28.01.2017

СБУ направила в суд дело хищения более 600 млн грн сотрудниками негосударственного пенсионного фонда НБУ

Служба безопасности Украины направила в Голосеевский районный суд г.Киева обвинительный акт в уголовном производстве, открытом по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка Украины.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы завершили досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 млн грн, должностными лицами фонда.

"К подозреваемым в указанном уголовном производстве применены предупредительные меры в виде залога и личного обязательства", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в особенно больших размерах) Уголовного кодекса Украины, относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве.

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