Генпрокуратура продлила расследование против Януковича до конца марта

Киев. 28 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Генеральная прокуратура Украины продлила до 28 марта 2017 года специальное досудебное расследование против экс-президента Виктора Януковича, сообщил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

"Следствие уведомило защиту о том, что срок следствия продлен до конца марта 2017 года, до 28 числа", - сказал он в эфире "112 Украина" в пятницу вечером.

Адвокат заявил также, что уточненное уведомление о подозрении, которое не было принято адвокатом Януковича в пятницу, должно быть вручено на территории РФ. "РФ сообщила ГПУ о том, что ее запрос об оказании правовой помощи находится в стадии исполнения. Защита всеми возможными способами старается ускорить выполнение данного запроса. Со стороны Виктора Януковича ожидается совершение действий по вручению данного подозрения. Как только они будут совершены, мы подпишем уведомление о подозрении", - заявил В.Сердюк.

Ранее 27 января прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вручит защите экс-президента В.Януковича уточненное подозрение в государственной измене.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура планирует завершить досудебное расследование в уголовном производстве о государственной измене Януковича в феврале 2017 года.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

В Генпрокуратуре заявили о намерениях вручить 27 января защите В.Януковича уточненное подозрение в госизмене.

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.