Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины ранены в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, погибших нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

На луганском направлении, по словам спикера Минобороны, в пятницу было значительно спокойнее, чем сутками ранее.

"Оккупанты продолжали широко обстреливать наши позиции в Попаснянском районе и в районе Бахмутской трассы. Впрочем, почти без использования тяжелого вооружения. Исключением был участок фронта вблизи Попасной, где после обеда боевики выпустили более 25 минометных мин в сторону наших защитников", - рассказал А.Мотузяник.

В Станице Луганской была зафиксирована одна вражеская вооруженная провокация с использованием гранатометов.

Всего в пятницу на луганском направлении произошло 15 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, четыре из которых были минометными.

На донецком направлении, по информации А.Мотузяника, боевая обстановка остается сложной. "В очередной раз расширилась география боевых действий противника. Так, опять неспокойно на Светлодарской дуге и в районе донецкого аэропорта. Вообще тяжелое вооружение бандформирования использовали вдоль всей линии фронта", - рассказал он.

По его словам, в авдеевской промзоне за сутки по позициям украинских сил боевики выпустили более 70 минометных мин и более 10 артиллерийских снарядов.

"Украинские войска регулярно открывали огонь в ответ", - сообщил А.Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении, как проинформировал спикер Минобороны, боевые действия снова переместились на юг.

"Так, на участке фронта Красногоровка – Марьинка, где враг совершал массированные атаки наших позиций сутками ранее, не зафиксировано ни одного случая нарушения тишины. За исключением трех случаев нарушения перемирия противником в районе Докучаевска, все вчерашние обстрелы на этом направлении пришлись на линию фронта Павлополь – Широкино", - рассказал А.Мотузяник.

По его словам, эпицентром боевых действий остаются рубежи украинских военных в Широкино и соседнем с ним Водяном. "Оккупанты держат тяжелое вооружение на линии фронта и активно им пользуются. В частности, артиллерию противник использовал трижды – два раза против защитников Водяного и единоразово в Широкино", - сообщи спикер Минобороны.

Он отметил, что НВФ круглосуточно применяли минометы на юге мариупольского направления. В Широкино, по подсчетам Генштаба, противник выпустил более 70 мин. Также на этом направлении активными были снайперы боевиков.