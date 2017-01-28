CБУ разоблачила львовских предпринимателей на попытке незаконной продажи комплекса мониторинга спутниковой связи

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконной разработки и попытки продажи одной из львовских коммерческих структур комплекса мониторинга спутниковой связи.

Как сообщает пресс-центр СБУ в субботу, правоохранители установили, что бизнесмены, используя разработки научно-исследовательских институтов, создали комплекс для перехвата данных, передаваемых спутниковыми каналами связи. «Товар» дельцы планировали продать за границу под видом продукции, не относящейся к специальной техники, предназначенной для негласного получения информации.

Во время обыска в офисе коммерческой структуры сотрудники СБУ обнаружили специальную технику и изъяли документацию, которая доказывает намерения руководства фирмы нелегально реализовать продукцию.

Открыто уголовное производство по ст. 359 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.