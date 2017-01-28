В Украине в ближайшие сутки сохранится умеренный мороз

В Украине в ближайшие сутки 29 января погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью лишь в восточных областях прогнозируется небольшой снег. Ночью и утром в западной части туман. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура воздуха в большинстве областей Левобережья ночью 11-16°, днём 6-11° мороза; в восточных областях ночью около 20°, днём 10-15° мороза; на остальной территории ночью 5-10°, на Закарпатье до 14°, днём 0-5° мороза, на крайнем западе страны местами 1-3° тепла.

В Киеве 29 января без существенных осадков; температура воздуха ночью 6-8°, днём 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 января самая высокая температура днём была 9,9° в 2002 году, самая низкая ночью -22,5° в 1909 году.

В Украине 30 января без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха в западных областях ночью 6-11° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла; в большинстве областей Левобережья ночью 19-24°, в восточных областях местами 25-28°, днём 9-14° мороза; на остальной территории ночью 12-18°, днём 5-10° мороза.

В Киеве 30 января без существенных осадков; температура воздуха ночью 13-15°, днем 7-9° мороза.