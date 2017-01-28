События

11:56 28.01.2017

Трое украинцев пытались вывезти в РФ радионавигационное устройство

Украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни в железнодорожном пункте "Хутор-Михайловский" Сумской области пресекли попытку незаконного вывоза в Россию радионавигационного устройства.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информацию о намерениях граждан Украины переместить через границу товары военного назначения получили представители СБУ.

В пятницу, 27 января, в ходе проверки одного из вагонов поезда "Кишинев-Москва" совместная межведомственная группа обнаружила в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Росси трое украинцев, радионавигационное устройство, которое используется в составе бортовых систем военных самолетов.

"Выявленное устройство, которое предназначено для непрерывного измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъято и передано на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия", – сказано в сообщении.

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