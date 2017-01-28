События

10:43 28.01.2017

На Киевской ГЭС спасатели ищут рыбака, пропавшего 11 дней назад

В г.Вышгород Киевской области на гидроаккумулирующем бассейне Киевской ГАЭС поисково-спасательная группа и четыре группы водолазов ищут рыбака, пропавшего на воде 17 января.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, поиски осуществляются с использованием осветительного оборудования и квадрокоптера

"Сообщение о пропаже мужчины 1969 года рождения, который занимался выловом рыбы в запрещенном месте Киевской ГЭС, поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 17 января в 11:20. Поисковые работы, которые проводились в течение двух первых дней после пропажи, не дали результатов. Спасатели нашли только резиновую лодку и сетки", - сказано в сообщении.

Поэтому, как отмечается было принято решение о сбросе воды по всей площади бассейна, которое возможно по технологическому процессу только в ночное время. Благодаря чему появилась возможность обследования всей акватории, которая покрыта льдом.

К поисковым работам было привлечено 10 единиц техники, катер на воздушной подушке "Марс", резиновая лодка и 42 человека личного состава. Водолазными группами осуществлено более 10 погружений для проведения поиска. В данный момент поиски продолжаются.

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