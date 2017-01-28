Киевляне могут найти утерянные вещи через контакт-центр "1551"

Чтобы отыскать потерянные или вернуть найденные вещи владельцам жители столицы могут обратиться в "Контактный центр города Киева 1551", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администарции.

"Сообщения о потерянной/найденной вещи будут приниматься круглосуточно по телефону горячей линии 1551 и будут обработаны с помощью онлайн-сервиса "Бюро находок", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, недавно коммунальное учреждение "Контактный центр города Киева" примкнула к проекту "Бюро находок", подписав соответствующий меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "LuckFind". Согласно меморандуму, столичный контакт-центр стал коммуникационной платформой, с помощью которой киевляне смогут оставлять информацию о потерянных / найденных вещах.

Так, "Контактный центр города Киева" и "LuckFind" создали эффективный механизм координации между лицом, которое желает вернуть найденную вещь и лицом, которое ее потеряло. Кроме того, внедрена система внутреннего контроля, которая направлена на то, чтобы минимизировать риски мошенничества.

Сообщение о найденных или потерянных вещах можно оставить, позвонив по телефонам 15-51 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного). При этом необходимо лишь предоставить краткую информацию о потерянной или найденной вещи и свои контакты для обратной связи.