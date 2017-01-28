Разоблачена схема отмывания денег чиновниками госпредприятия "Чернобыльский спецкомбинат"

Следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции Украины разоблачен факт вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат".

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, директор указанного предприятия и его заместитель наладили схему отмывания государственных средств.

В частности, они потребовали у директора одного из частных обществ передать неправомерную выгоду в сумме 700 тыс. грн (впоследствии сумма была снижена на 432 тыс. грн) за победу этого общества в тендерных закупках на поставку дизельного топлива.

При этом они сообщили, что предприниматель для своей "победы" должен занизить цену топлива до 17 грн за 1 литр (рыночная стоимость составляет 19,70 грн) и, в дальнейшем, после победы, обещали ее повысить до 19,70 грн за литр, а полученную прибыль разделить.

Понимая противоправность действий должностных лиц, предприниматель обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

После победы на торгах, с предпринимателем был заключен договор о закупке горючего на сумму 1,2 млн грн и 3,4 млн грн и, впоследствии, они заключили дополнительное соглашение об изменении цены на 19,70 гривен за 1 литр.

Во время передачи "взятки" в размере почти полмиллиона гривен, должностные лица госпредприятия были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, а сумма "взятки" изъята.

Готовится сообщение о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отстранение их от должностей, наложения ареста на временно изъятое имущество.

В настоящее время проводятся обыски по месту их работы и жительства.

Следствие продолжается.