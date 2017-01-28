На Харьковщине три брата зарабатывали на подделке элитных семян подсолнечника – прокуратура

Прокуратура Харьковской области совместно с работниками областного управления ГУ Государственной фискальной службы Украины в области и Нацполицией разоблачили группу лиц, которые окрашивали семена подсолнечника неизвестного происхождения, расфасовывали их и продавали под маркой высокоурожайных гибридов зарубежной и отечественной селекции.

"Проведены санкционированные судом обыски в офисных и складских помещениях фигурантов дела. Обнаружено и изъято около 5т. незаконно изготовленной продукции. Ориентировочная стоимость такого количества оригинальных семян (500 мешков) составляет около 2,5 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время обысков правоохранители обнаружили краситель для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, спецоборудование для упаковки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику. Часть "готовой продукции" была уже расфасована в пакеты с логотипами известных торговых марок.

По предварительным данным незаконный бизнес организовали три брата.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Первоочередные следственные действия продолжаются. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.