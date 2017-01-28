События

05:02 28.01.2017

Массовое отравление детей произошло в детсаду и школе Киевской области – глава обладминистрации

В Броварском и Вышгородском районах Киевской области произошло массовое отравление детей, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган в Facebook.

"Сегодня в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 "Созвездие" отравились 26 детей, трое из которых уже госпитализированы. У детей высокая температура, рвота", - написал А.Горган в соцсети в пятницу.

Он также отметил, что лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности.

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