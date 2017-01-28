Национальный балет Грузии "Сухишвили" застраховал свой профессиональный талант на 1 млн лари ($370,5 тыс. по текущему курсу), что стало первым случаем в истории страхования Грузии, когда танцевальный ансамбль застраховал весь состав коллектива, включая музыкантов.

Меморандум о страховании "танцевального таланта" коллектива в пятницу подписали директор ансамбля "Сухишвили" Нино Сухишвили и руководитель страховой компании "Арди" Михаил Джапаридзе.

Согласно контракту, каждый член ансамбля застрахован на случай профессиональных травм, при котором компания обязуется в случае "потери профессионального таланта" обеспечить каждого артиста зарплатой в течение двух лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Арди", страховой полис действует как на территории Грузии, так и в любой точке мира, куда ансамбль может отправиться на гастроли.

Ансамбль "Сухишвили", являющийся уникальным носителем традиций национального грузинского танца, был основан в 1945 году профессиональными танцорами Илико Сухишвили и Нино Рамишвили. Ансамблем руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили. С 2007 года его художественным руководителем и директором являются внуки прославленных танцоров - Илико Сухишвили и Нино Сухишвили. Под их началом ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к принципам "модерн-балета", сохранив при этом дух грузинского фольклора.

За время своего существования ансамбль "Сухишвили" побывал с гастролями в более 200 турне в 90 странах и провел около 9500 концертов.