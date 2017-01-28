События

02:37 28.01.2017

Два человека погибли в результате столкновения поезда и ВАЗ-2121 в Черниговской области – ГСЧС

В результате столкновения электропоезда с легковым автомобилем погибли два человека.

Как сообщат пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайны ситуациям, событие произошло в пятницу в 18:55 вблизи с. Липов Рог Нежинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде в результате столкновения электропоезда "Чернигов-Нежин" с легковым автомобилем "ВАЗ-2121". Погибли 2 человека - пассажиры легкового автомобиля.

Для проведения аварийных работ привлечено отделение 16 государственной пожарно-спасательной части В ГСЧС Украины в Черниговской области.

В 20:40 движение восстановлено, задержка движения составила 1 час 45 минут.

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