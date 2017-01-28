События

00:46 28.01.2017

Трамп распорядился начать "перестройку" армии и защитить народ США от иностранных террористов

Президент США Дональд Трамп подписывает указы о защите американцев от въезда на территорию страны террористов и "великой перестройке" американских вооруженных сил, сообщают западные СМИ.

"Трамп сообщил, что подписывает указы, чтобы начать "великую перестройку" вооруженных сил США", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава США ставит подпись в указе о "защите" народа "от въезда (в страну - ИФ) иностранных террористов".

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