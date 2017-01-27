События

22:45 27.01.2017

Порошенко вывел из состава наблюдательного совета Ощадбанка Пахачук

Президент Украины Петр Порошенко вывел из состава наблюдательного совета государственного Ощадбанка Галину Пахачук.

Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующий указ вступил в силу со дня его опубликования 27 января.

"Согласно статье 7 Закона Украины " О банках и банковской деятельности" постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года № 310 "О членах наблюдательного совета ПАО "Государственный ощадный банк Украины" прекратить полномочия члена наблюдательного совета ПАО "Государственный ощадный банк Украины" Г. Пахачук", говорится в указе.

Г.Пахачук в конце 2016 года стала руководителем казначейства национализированного ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка. Ранее она руководила департаментом долговой и международной финансовой политики Министерства финансов.

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