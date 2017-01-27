Порошенко вывел из состава наблюдательного совета Ощадбанка Пахачук

Президент Украины Петр Порошенко вывел из состава наблюдательного совета государственного Ощадбанка Галину Пахачук.

Как сообщается на сайте президента Украины, соответствующий указ вступил в силу со дня его опубликования 27 января.

"Согласно статье 7 Закона Украины " О банках и банковской деятельности" постановляю: на частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 года № 310 "О членах наблюдательного совета ПАО "Государственный ощадный банк Украины" прекратить полномочия члена наблюдательного совета ПАО "Государственный ощадный банк Украины" Г. Пахачук", говорится в указе.

Г.Пахачук в конце 2016 года стала руководителем казначейства национализированного ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка. Ранее она руководила департаментом долговой и международной финансовой политики Министерства финансов.